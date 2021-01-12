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أخبار العالم

عمان تعلن آلية وشروط انتقال الحكم.. مرسوم سلطاني يوضح التفاصيل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:31 م
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد
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محمد عثمان
كشفت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، عن آلية انتقال الحكم في السلطنة، وفقًا لمرسوم سلطاني أصدره السلطان، هيثم بن طارق آل سعيد، برقم 6/2021.

وبحسب صحيفة "الرؤية" العُمانية، فقد نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للدولة على أن تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر ابنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.

وتشير المادة إلى أنه في حال لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء، فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن، فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة.

وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة، تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة.

ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلمًا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.
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