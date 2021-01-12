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22% من المصابين بدون ارتفاع فى الحرارة.. العليا للفيروسات تكشف أعراض كورونا الجديدة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالى، إن مصر تكتسب خبرات من خلال موضوع فيروس كورونا والتعامل معه، متابعا: "مش معنى أنك معندكش حرارة أن كدا معندكش كورونا".

وأضاف "خطاب" خلال حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن 22% من مرضى كورونا لا يوجد لديهم أى إرتفاع فى درجات الحرارة، موضحا أن الأعراض هى فقدان حاسة الشم والتذوق تدريجيا أو شم روائح غريبة، حيث أن الأمر يحسم بإلاصابة من خلالها.

وتابع أن الصداع الشديد وليس له أى تفسير يعتبر من أعراض فيروس كورونا، محذرا من هذه الأعراض لكبار السن وهو  إنخفاض معدل التركيز لديهم، بالإضافة إلى الكحة ببلغم وبدونها.

وأكد أنه لا يوجد ما يسمى اليوم بوجود دور برد أو تناول الشخص لطعام فاسد أدى إلى ظهور أعراض له، متابعا أنه يجب إتخاذ هذه الأعراض على محمل الجد وعمل فحوصات.

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