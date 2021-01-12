البورصات العربية اليوم.. مصر تربح 700 مليون جنيه وتقود رأس المال العربي.. ارتفاع مؤشرات السعودية والكويت وفلسطين وتونس.. خسارة بسوق مسقط وتباين مؤشر البحرين

البورصات العربية اليوم:
- بورصة مصر تربح 700 مليون جنيه وتقود رأس المال العربي
- ارتفاع مؤشرات السعودية والكويت وفلسطين وتونس
- خسارة بسوق مال مسقط وتباين مؤشرا البحرين خلال تعاملات منتصف الأسبوع
شهدت معظم البورصات العربية، ارتفاعا لمؤشراتها بجلسات منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء، 12 يناير 2021، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم المصرية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم بربح 9.2 مليار جنيه، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.
البورصة المصرية
دفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملاتها اليوم.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 54ر0% مسجلًا 75ر11339 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بما نسبته 65ر0% ليصل إلى 05ر2204 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 39ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 77ر3194 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 700 مليون جنيه ليصل إلى 2ر672 مليار جنيه، بعد تعاملات إجمالية بالسوق بلغت 6ر3 مليار جنيه.
سوق الأسهم السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8884.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 221 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 344 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات العمران, أسيج, الصمعاني, بحر العرب, والكثيري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عطاء, البحر الأحمر, أسمنت تبوك, نادك, وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.98% .
فيما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين, ولاء، الإنماء, زين السعودية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الصمعاني, العمران, بحر العرب, الراجحي، والكثيري هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 809.91 نقطة ليقفل عند مستوى 25687.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 443 ألف سهم تقاسمتها 1665 صفقة.
بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 7ر25 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5645 نقطة، بنسبة صعود بلغت 46ر0 في المئة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر309 مليون سهم تمت عبر 11259 صفقة نقدية بقيمة 04ر45 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8ر3 نقطة ليبلغ مستوى 46ر4613 نقطة بنسبة صعود بلغت 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر230 مليون سهم تمت عبر 6611 صفقة نقدية بقيمة 4ر15 مليون دينار كويتي.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 41ر36 نقطة ليبلغ مستوى 80ر6168 نقطة بنسبة صعود بلغت 59ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر78 مليون سهم تمت عبر 4648 صفقة بقيمة 6ر29 مليون دينار.
البورصة الأردنية
أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.55%، عند مستوى 1706.99 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3007 صفقات.
البورصة الفلسطينية
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.16% ما يعادل 0.78 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 476.19 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,190,766 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 3,789,252 دولارًا نفذت من خلال 108 صفقات.
مؤشرا البحرين
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,458.24 بارتفاع قدره 5.15 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 664.19 بانخفاض قدره 2.75 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و375 ألفا و685 سهما بقيمة إجمالية قدرها 598 ألفا و430 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 106 صفقات.
سوق مسقط
أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 05ر3675 نقطة منخفضًا بـ 3ر50 نقطة وبنسبة 35ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 35ر3725 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 934 ألفًا و612 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 3ر14% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 817 ألفًا و435 ريالًا عمانيًا.