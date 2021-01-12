البورصات العربية اليوم.. مصر تربح 700 مليون جنيه وتقود رأس المال العربي.. ارتفاع مؤشرات السعودية والكويت وفلسطين وتونس.. خسارة بسوق مسقط وتباين مؤشر البحرين

البورصات العربية اليوم:

- بورصة مصر تربح 700 مليون جنيه وتقود رأس المال العربي

- ارتفاع مؤشرات السعودية والكويت وفلسطين وتونس

- خسارة بسوق مال مسقط وتباين مؤشرا البحرين خلال تعاملات منتصف الأسبوع

شهدت معظم البورصات العربية، ارتفاعا لمؤشراتها بجلسات منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء، 12 يناير 2021، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم المصرية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم بربح 9.2 مليار جنيه، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 700 مليون جنيه ليصل إلى 2ر672 مليار جنيه، بعد تعاملات إجمالية بالسوق بلغت 6ر3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 54ر0% مسجلًا 75ر11339 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بما نسبته 65ر0% ليصل إلى 05ر2204 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 39ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 77ر3194 نقطة.

دفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملاتها اليوم.

سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8884.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 221 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 344 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات العمران, أسيج, الصمعاني, بحر العرب, والكثيري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عطاء, البحر الأحمر, أسمنت تبوك, نادك, وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.98% .





فيما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين, ولاء، الإنماء, زين السعودية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الصمعاني, العمران, بحر العرب, الراجحي، والكثيري هي الأكثر نشاطا في القيمة.





كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 809.91 نقطة ليقفل عند مستوى 25687.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 443 ألف سهم تقاسمتها 1665 صفقة.



