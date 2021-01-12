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رياضة

محمد فضل يوجه رسالة غامضة لجمهوره: المسيطرون كثيرون والقادة نادرون

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:58 م
محمد فضل
محمد فضل
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محمد بدران
وجه محمد فضل  عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، رسالة غامضة إلى جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". 

نشر محمد فضل صورة كُتب عليها "نجحت القرود في السيطرة على السيارة ، ولكنها عجزت عن قيادتها ، السيطرة لا تعني القيادة كما هو عالم البشر ، المسيطرون كثيرون ، لكن القادة نادرون".

ووجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، رسالة لجماهير الكرة المصرية وذلك بعد نهاية علاقته بالجبلاية، واقتصار العمل داخل الجبلاية على لجنة ثلاثية تدير شئون الاتحاد حتى يوم 31 يناير المقبل.

وكتب محمد فضل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" "لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيدًا بالعمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا للأستاذ عمرو الجنايني وشكرا للاتحاد الدولي على ثقتهما ورغبتهما في استمراري داخل اللجنة القادمة.

وتابع:"الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتي.. بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات".


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