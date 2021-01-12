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فن

بالرقص والغنا.. رانيا فريد شوقي تشارك متابعيها كواليس "ضربة معلم"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:39 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي مقطع فيديو برفقة طاقم عمل مسلسلها الجديد "ضربة معلم" من كواليس التصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انتجرام.

 

وعلقت عليه، قائلة: " و احنا اعدين في الميكروباص نراجع المشهد قبل ما نروح مكان التصوير خلصنا مذاكره قولنا نشهيص بقي #ضربة_معلم"

 

ويعرض حاليا للنجمة رانيا فريد شوقي مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى. 

 

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

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