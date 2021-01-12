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حنفي جبالي: سنبذل جهدنا لتحقيق ما يصبو إليه الوطن في هذه المرحلة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:58 م
صدى البلد
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عادل نصار
قدم المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب الحالي ٢٠٢١، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية على جهدهم في إنجاح العملية الانتخابية في ظل ظروف صعبة وجائحة كورونا. 

قال الجبالي، في كلمة له عقب اختياره رئيسا لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، :"تحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة وشهدائهم لما بذلوه في إنجاح العملية الانتخابية".  

وتابع "الجبالى"، أننا "سنبذل جهدنا لتحقيق ما يصبو اليه الوطن في هذه المرحلة، والتي تشهد إصلاحات في جميع المجالات"، لافتا الي انه لا نبتغي الا المصلحة العامة واختلاف الرأي سبيلا لتحقيق أفضل السبل.

ووجه رئيس مجلس النواب، :"تحية وتقدير للاطقم الطبية التي تبذل جهودا وطنية مضنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، متابعا اننا سنسعى لتحقيق امال المواطنين في التنمية وتحسين سبل معيشتهم.
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