حنفي جبالي: سنبذل جهدنا لتحقيق ما يصبو إليه الوطن في هذه المرحلة

قدم المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب الحالي ٢٠٢١، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية على جهدهم في إنجاح العملية الانتخابية في ظل ظروف صعبة وجائحة كورونا.





قال الجبالي، في كلمة له عقب اختياره رئيسا لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، :"تحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة وشهدائهم لما بذلوه في إنجاح العملية الانتخابية".





وتابع "الجبالى"، أننا "سنبذل جهدنا لتحقيق ما يصبو اليه الوطن في هذه المرحلة، والتي تشهد إصلاحات في جميع المجالات"، لافتا الي انه لا نبتغي الا المصلحة العامة واختلاف الرأي سبيلا لتحقيق أفضل السبل.



