تشكيل الإنتاج الحربي لمباراة الأهلي في الدوري.. باسم مرسي يقود الهجوم





وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً على استاد "الأهلي وي" بالسلام.





وجاء الإنتاج الحربي كالآتي:







في حراسة المرمي: أحمد يحيى.







خط الدفاع: علي فتحي-معاذ الحناوي-محمد الشبيني -السيد الشبراوي.







خط الوسط: عبدالرحمن شيكا- مصطفى الجمل-عمرو سلامة-مصطفى البدري







خط الهجوم: باسم مرسي- محمد فييرا







ب دلاء الإنتاج: محمد عصام الغندور - محمد بازوكا - أحمد عفيفي - غنام محمد - محمد طارق أبو العز - محمود رجب - حسن - إبراهيم عبد الخالق - محمد عبد المجيد.

أعلن مختار مختار، لفريق الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.