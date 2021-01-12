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رياضة

تشكيل الإنتاج الحربي لمباراة الأهلي في الدوري.. باسم مرسي يقود الهجوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:14 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن مختار مختار، لفريق الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً على استاد "الأهلي وي" بالسلام.

وجاء الإنتاج الحربي كالآتي:

في حراسة المرمي: أحمد يحيى.

خط الدفاع: علي فتحي-معاذ الحناوي-محمد الشبيني -السيد الشبراوي.

خط الوسط: عبدالرحمن شيكا- مصطفى الجمل-عمرو سلامة-مصطفى البدري

خط الهجوم: باسم مرسي- محمد فييرا

بدلاء الإنتاج: محمد عصام الغندور - محمد بازوكا - أحمد عفيفي - غنام محمد - محمد طارق أبو العز - محمود رجب - حسن - إبراهيم عبد الخالق - محمد عبد المجيد.
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