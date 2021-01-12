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أخبار البلد

سفير مصر في اليمن: ندعم الحكومة الشرعية وجهود إحلال السلام الشامل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:34 م
سفير مصر أثناء اللقاء
سفير مصر أثناء اللقاء
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محمد وديع
التقى أحمد فاروق، سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية، والدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرضا تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دفع التعاون المشترك لا سيما بعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.

وأكد السفير موقف مصر الثابت الداعم للحكومة الشرعية وكذا الجهود الأممية الرامية لإحلال السلام الشامل واستعادة الاستقرار في ربوع اليمن، مجددًا إدانة مصر للأعمال الإرهابية التي تُرتكب على الأراضي اليمنية.

من جانبه، أثنى الوزير اليمني على دور مصر الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات ومستوى التنسيق القائم بين البلدين، مشيدًا بما تُقدمه الحكومة المصرية من تسهيلات للمواطنين اليمنيين في مصر منذ اندلاع الأزمة في اليمن.
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