سفير مصر في اليمن: ندعم الحكومة الشرعية وجهود إحلال السلام الشامل

التقى أحمد فاروق، سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية، والدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرضا تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دفع التعاون المشترك لا سيما بعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.





وأكد السفير موقف مصر الثابت الداعم للحكومة الشرعية وكذا الجهود الأممية الرامية لإحلال السلام الشامل واستعادة الاستقرار في ربوع اليمن، مجددًا إدانة مصر للأعمال الإرهابية التي تُرتكب على الأراضي اليمنية.



