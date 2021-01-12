بعد مكالمة هاني شاكر لإنهاء الخلاف.. رامي صبري: من يتجاوز في حقي سأقاضيه

قال الفنان رامي صبري، عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ"إنستجرام"، إن نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، والمنتج مدحت العدل، هاتفاه؛ لينهيا الخلاف بينه والملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين.





وأكد الفنان رامي صبري، أنه سيقدر تدخل "شاكر والعدل" وينسى ما مضى، ولكن إذا تجاوز أحد مرة أخرى في حقه؛ سيقوم برفع دعوى قضائية ضده.





وحرص الشاعر تامر حسين، على توجيه الشكر إلى نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر؛ لتدخله في حل أزمته مع المطرب رامي صبري.





وكتب الشاعر تامر حسين، عبر صفحته على "فيسبوك"، "شكرًا لـ النقيب المُحترم الفنان هانى شاكر ،والشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين، لحرصهم الشديد على القيم والمبادىء، ورفضهم التجاوزات التى لا تليق بالمُبدعين المصريين وأصحاب الحقوق، اهتمامكم فوق راسى، ومكالمتكم فوق راسى، اتقفل الموضوع نهائى، بمكالمتكم.





وعلق الشاعر تامر حسين، على منشور الشاعر أيمن بهجت قمر الذى فتح من خلاله النار على رامى صبرى بسبب أغنية شكرا للمطرب عمرو دياب.





وقال تامر حسنى "ردًا على بوست صديقى الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر .. انا للمرة المليون حاولت أصلح اللى بيعمله وقلت انه زيه زى ( الفانز اللى بتعمل cover ) لـ الأغنية بما انها نزلت رسمى".





وأضاف تامر "الحقيقة انه فى سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنه مش فى صالحه لو غنى ٢٠ سنة كمان لقدام معرفش مُصر يخسر ليه وفعلًا قلبت سويقه وجهل بالقانون وجهل فى التعامل مع الزمُلاء والكبار".





وأوضح تامر : "رامى محتاج يفهم ذوقيات كتير فى المهنة دى وفى الأصول ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج ويعرف ان الفن أخلاق ويتعلم من زمايله اللى سابقينه ب أخلاقهم قبل فنهم بيخسر وحايفضل يخسر حماقى وتامر حسنى وحايفضلوا فى حتة تانية بأخلاقهم قبل فنهم ونجوم جيلهم".





ونشر الشاعر ايمن بهجت قمر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يطالب فيه نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق مع رامى صبرى بسبب أغنية شكرا للمطرب عمرو دياب.





وقال ايمن بهجت قمر "هو ازاي رامي صبري يحط صوته على اغنيه مش بتاعته".





وأضاف بهجت قمر "انا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقيه ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض اغانينا مش مشاع لاي حد في دماغه حسابات بيصفيها لازم عقاب رادع لللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه.





وتابع قمر "لازم وقفه مع المصنفات الفنيه ووزارة الثقافه ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان اي حد يرتدع .. هي مش سويقه".