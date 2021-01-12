النائب أحمد مقلد يتحدث عن أهم الملفات تحت قبة البرلمان..فيديو

قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب ، إن مجلس النواب والامانة العامة بذلوا جهد كبير حتى تخرج هذه الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بهذا الشكل اللائق والحفاظ على صحة النواب .





وأضاف مقلد خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، ان اليوم امامنا العديد من الامور الخاصة بالاجندة المتعلقة بجلسة مجلس النواب اليوم وكان أولها القسم الدستوري حتى انتخاب وكيلين لمجلس النواب الجديد مشيرا الي ان يوم الاربع والخميس القادمين سنقوم بعمل الترتيبات الخاصة بتشكيل اللجان النوعية .



