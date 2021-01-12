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النائب أحمد مقلد يتحدث عن أهم الملفات تحت قبة البرلمان..فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:43 م
أحمد مقلد
أحمد مقلد
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إبراهيم القادري
قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب ، إن مجلس النواب والامانة العامة  بذلوا جهد كبير حتى تخرج هذه الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بهذا الشكل اللائق والحفاظ على صحة النواب .

وأضاف مقلد خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، ان اليوم امامنا العديد من الامور الخاصة بالاجندة المتعلقة بجلسة مجلس النواب اليوم وكان أولها القسم الدستوري حتى انتخاب وكيلين لمجلس النواب الجديد مشيرا الي ان يوم الاربع والخميس القادمين سنقوم بعمل الترتيبات الخاصة بتشكيل اللجان النوعية .

وأوضح مقلد ، أن  هناك العديد من الملفات التي تشغلني تحت قبة البرلمان سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي وسنعمل خلال الفترة القادمة على تعظيم الاستفادة من ملف الاقتصاديات البحرية .
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