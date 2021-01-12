اسم وتاريخ.. عزة مصطفى تهنئ المستشار حنفي الجبالي بـ فوزه برئاسة مجلس النواب

هنأت الإعلامية عزة مصطفى، المستشار حنفي جبالي، بفوزه برئاسة مجلس النواب.

وقالت "مصطفي"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «لازم أقول مبروك لسيادة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري».

وأشارت إلى أن «المستشار حنفي الجبالي اسم وتاريخ يليق بالبرلمان المصري داخل مصر وخارج مصر».





وانطلقت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، لكونها أكبر الأعضاء سنا، حيث بدأ أعضاء المجلس الجديد أداء اليمين الدستورية مع انطلاق أولى جلسات المجلس.





واعتلت النائبة فريدة الشوباشي منصة رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، مع بدء الجلسة الافتتاحية، كأول امرأة تترأس المجلس في تاريخ البرلمان، حيث طالبت الأعضاء بالهدوء والالتزام بنص القسم.





وحرصت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الإجرائية على ارتداء ملابس تمثل ألوان العلم المصرى حيث ارتدت جاكت أسود اللون وبلوزة باللون الأحمر، مدعمة بشريط أبيض، ووضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبي.



