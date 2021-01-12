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سيد على يوجه رسالة لـ على عبد العال على الهواء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:59 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
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ندى عبد العزيز
قال سيد على ان الرئيس الجديد للبرلمان المصرى  الذى بدأت أولى جلساته الافتتاحية  اليوم ،الثلاثاء، هو " المستشار "حنفي الجبالي" خلفًا للدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى الفصل التشريعى السابق، مضيفًا أن المحكمة الدستورية العليا صرح كبير يقوم بتخريج قمم عالية فى القضاء الدستوري.

ووجه "سيد على" خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم ، رسالة شكر  للدكتور على عبد  العال رئيس مجلس النواب السابق لما بذله من جهود غير عادية خلال الفترة الانتقالية التى كان بها  تشريع العديد من القوانيين .

وأشار سيد على  إلى أن الدكتور على عبد العال والمجلس السابق كان يسابق الزمن ليضع مصر على طريق الاستقرار لتصبح دولة دستورية تعمل بالقانون مكتملة الأركان 
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