شيشة وتأجير ملاعب وتجمعات.. مخالفات داخل مدارس بالعبور.. صور

قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فتح تحقيقا عاجلا مع إداراتي مدرستين بالعبور بعد اكتشاف مخالفات جسيمة خلال جولة مسائية أجرتها سماح إبراهيم وكيلة المديرية.









وكشفت الجولة عن وجود ملاعب غير قانونية بإحدى المدارس وتناول بعض الأفراد الشيشة أثناء النوبتجية بالإضافة إلى مخلفات ورواكد لمقاعد خشبية تم تخزينها بطريقة خاطئة ما يمثل خطرا يهدد المدارس دون الاستفادة منها أو تخزينها بالشكل السليم.





وأكد وكيل التربية والتعليم بالقليوبية أنه كلف الشئون القانونية بالتحقيق الفوري العاجل في المخالفات وإزالتها فورا والتحفظ على المستندات الخاصة بالمخالفات والتحقيق فيها، مضيفا: لا مكان لمقصر أو متخاذل.





من ناحية اخري شنّت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة لإزالة الإشغالات والتعديات ومتابعه اعمال النظافة، وذلك في اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.





وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق ان الحملة شارك فيها شرطة المرافق واستهدفت رفع الإشغالات بشارع بهتيم - اسكو وذلك للتعدي على الطريق العام ومخالفة قوانين الاشغال.





وأشار رئيس اللحى انه تم أيضًا المرور على المحال التجارية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق قوانين مواعيد الغلق وقد اسفرت الحمله برفع الإشغالات الموجودة وتحرير 30 محضر مخالفة.





وكان بد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.

وتفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد والطرق البديلة بعزبة أفندينا.





وأبدى المحافظ بعض الملاحظات على أماكن وضع أعمدة الإنارة مع تكثيفها في بعض الأماكن مع عمل ساحات الانتظار السيارات مشددا على مهندسي المشروع بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.