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رسميا.. النائب محمد أبو العينين وكيلا لمجلس النواب 2021 بـ 412 صوتا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:10 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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حمزة شعيب
أعلن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، فوز النائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين، بمنصبي وكيلي مجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب.

وقال المستشار حنفي الجبالي، إن النائب محمد أبو العينين حصل على 412 صوتا.

ونصت المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. 


وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. 

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. 

وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 13 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

مادة 14 يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.

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