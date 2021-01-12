بـ 4 وصفات مختلفة.. طريقة عمل بديل كريمة طبخ

بديل كريمة الطبخ بالزبادي

بديل كريمة الطبخ بالفيتوتشيني

بديل كريمة الطبخ بالقشطة

تعدّ القشطة بديلًا صحيًا أيضًا في حال كنتِ ترغبين بالحصول على قوام الكريمة وفي الوقت نفسه بسعرات حرارية أقل. امزجي مع مكونات الطبخة علبة من القشطة، لكن تأكدي من كونها غير محلاّة. ستحصلين حينها على قوام غني وملمس ناعم ولون أبيض.



