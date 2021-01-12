الكمامة قبل اللقاح.. هاني الناظر يحذر من ارتفاع الإصابات بـ كورونا لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، إن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وأضاف "الناظر"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا سبب رئيسي لانخفاض أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.





وأشار إلي أنه ثبت علميا أن الكمامة هي خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن فيروس كورونا يعد فيروسا موسميا يتكاثر وينتشر في درجات الحرارة المنخفضة ويقل نشاطه ويضعف في درجات الحرارة العالية.









وأوضح الدكتور هاني الناظر، أن درجات الحرارة سوف تعاود الانخفاض مرة أخري بدءا من يوم الخميس، معقبا: «الدور علينا إننا نلتزم بشدة بالاجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة.. والكمامة قبل اللقاح».