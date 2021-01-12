هشام نصر يكشف عن سبب تأخر وصول منتخبات مونديال اليد ويشكر تامر حسني

أكد هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد أن المنتخبات التي وصلت حتي الأن إلي مصر للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد هي 10 منتخبات ومتبقي 21 منتخبا سيأتوا تباعا إلي مصر خلال الأيام القادمة.





وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن" هناك خطة متبعة من الإتحاد الدولي في حال تم إنسحاب منتخبات من البطولة بسبب فيروس كورونا، وأن منتخب التشيك أول المنسحبين من البطولة وتم إعتماد منتخب مقدونيا بدلا من التشيك".





وأكمل"أي منتخب سينسحب من البطولة سيكون متوفر المنتخب البديل وتم الإتفاق علي هذا الأمر مسبقا، وأن منتخب أمريكا بالرغم من وجود حالات كورونا كثيرة إلا أنهم سيتواجدون في البطولة ولم يعلنوا الإنسحاب".





وأختتم" تأخر وصول المنتخبات كان من أجل الحفاظ علي سلامة جميع اللاعبين



