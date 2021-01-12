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حدث عالمي.. وزير الرياضة: 145 دولة تنقل مونديال اليد المقام في مصر.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:02 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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هاني حسين
قال  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعليقا على الاستعدادات النهائية  قبل انطلاق مونديال كرة اليد من أرض مصر، إن  الرئيس السيسي والحكومة المصرية تتابع كل تفاصيل مونديال اليد لأنه حدث عالمي.

وأضاف  أشرف صبحي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  كأس العالم لكرة اليد أتى مع بعثة منتخب الدنمارك وتم حفظه لكي يكون متواجد في المباراة النهائية.

 وتابع أشرف صبحي:"  قبلنا تحدي تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في ظل جائحة كورونا، ووصل حتى الآن  منتخبات 16 دولة ".

 وأكمل أشرف صبحي:"  منتخب التشيك أعتذر بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في التشيك ومنتخب مقدونيا يشارك بديلا للتشيك".

 ولفت اشرف صبحي:" 145 دولة تنقل حدث مونديال اليد المقام على أرض مصر،  ولا توجد منتخبات أخرى اعتذرت عن الحضور والمشاركة في مونديال اليد سوى منتخب التشيك".

 وتابع اشرف صبحي:"  السفراء وممثلي البعثات تحضر حفل الافتتاح لمونديال اليد ولا وجود لحضور جماهيري في البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا "، مضيفا:" رئيس الوزراء كان يتابع تفاصيل الاستعدادات لبطولة كأس العالم لليد".
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