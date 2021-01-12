البرلمان يقف دقيقة حدادا على أرواح 3 نواب

وقف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما على النواب الثلاثة الراحلين كمال حجاج، فوزي فتى، وحسن عيد.





جاء ذلك بعدما تلقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطارا من وزير الداخلية بوفاة كمال حجاج "بنها"، فوزي فتى "الدقهلية"، وحسن عيد "السويس".









وأعلن المجلس خلو المقاعد الثلاثة، حيث من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية لمجلس النواب، تصعيد آية فوزي فتى، على مقعد والدها، بينما تعلن الهيئة فتح باب الترشح لانتخابات تكميلية على مقعدي النائبين كمال حجاج وحسن عيد.





وتقدم المستشار حنفي جبالي، بخالص التعازي، للنواب الراحلين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.



