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رياضة

كأس إيطاليا.. ميلان إلى دور الـ 16 بعد تخطي تورينو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:34 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ميلان فوزا صعبا على ضيفه تورينو بعد التأهل إلي دور الستة عشر من كأس إيطاليا بعد الفوز بركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت التأهل لصالح ميلان.

وشهدت الدقيقة 72 طرد جانلويجي دوناروما حارس المرمى الأول لفريق ميلان وذلك خلال جلوسه على مقاعد البدلاء لاحتجاجه على عدم احتساب ضربة جزاء لصالح فريقه.

وسيواجه ميلان الفائز من فريقي فيرونتينا و إنتر في الدور المقبل من المسابقة المحلية.

ويتصدّر فريق ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة متفوقًا عن أقرب ملاحقيه انتر بثلاث نقاط.
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