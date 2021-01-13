نواب جمهوريون يوجهون صفعة قاسية لـ ترامب

أعلن النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي آدم كينزينجر، أنه سيصوت لصالح عزل الرئيس دونالد ترامب، لينضم إلى مجموعة من الجمهوريين الداعمين لتلك الخطوة.





وقال النائب الجمهوري عن ولاية إلينوي، في تغريدة على تويتر، إن التمرد الذي حدث خلال اقتحام الكونجرس؛ أدى للعديد من الإصابات وسقوط قتلى.





وأضاف أن الرئيس الأمريكي حنث باليمين، وحرًَّض أنصاره على التمرد، مؤكدا أنه استخدم منصبه لمهاجمة السلطة التشريعية.





وينضم كينزينجر إلى قائمة من الجمهوريين الذين أعلنوا نيتهم التصويت لصالح عزل ترامب.





وفي وقت سابق، قالت ليز تشيني إنها ستصوت لصالح القرار، متهمة ترامب بتحريض أنصاره على التمرد وإحداث الشغب في مبنى الكابيتول خلال جلسة التصويت لصالح فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، موضحة أنها خيانة للقسم والدستور.





وقبلها، أعلنت النائب الجمهوري جون كاتكو اتخاذ خطوة مماثلة، قائلا إن "السماح لرئيس الولايات المتحدة بالتحريض على هذا الهجوم دون عواقب؛ هو تهديد مباشر لديمقراطيتنا"، في إشارة إلى اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.





وتابع كاتكو في بيان "لا يمكنني الجلوس دون اتخاذ أي رد فعل.. سأصوت لعزل هذا الرئيس".





كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أكد أن ترامب ارتكب جرائم يستحق العزل بسببها.



