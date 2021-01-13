زي القمر.. نيرمين ماهر تخطف قلوب جمهورها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة نيرمين ماهر، صورة لها عبر صفحتها الرسمية من خلال موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات: "إنسانة جميلة المظهر والقلب - أحلى بنت في الدنيا - زى القمر".

يذكر أن أحدث أعمال نيرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي، من إخراج وائل إحسان.



