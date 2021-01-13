ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الثلاثاء في الجولة الـ 18

حقق إيفرتون فوزاً ثميناً على ملعب ولفرهامبتون (2 -1)، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 22 في المركز 14.



كما ارتقى مانشستر يونايتد لصدارة الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد تحقيقه لفوز صعب على بيرنلي بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.





جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 18





1- مانشستر يونايتد 36 نقطة





2- ليفربول 33 نقطة





3- ليستر سيتي 32 نقطة





4- ايفرتون 32 نقطة





5- توتنهام 29 نقطة





6- مانشستر سيتي 29 نقطة





7- ساوثهامبتون 29 نقطة





8- أستون فيلا 26 نقطة





9- تشيلسي 26 نقطة





10- وست هام يونايتد 26 نقطة





11- آرسنال 23 نقطة





12- ليدز يونايتد 23 نقطة





13- وولفرهامبتون 22 نقطة





14- كريستال بالاس 22 نقطة





15- نيوكاسل 19 نقطة





16- بيرنلي 16 نقطة





17- برايتون ألبيون 14 نقطة





18- فولهام 11 نقطة





19- وست برومتش ألبيون 8 نقاط





20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط