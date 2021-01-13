صدمة.. مسجد يبث موسيقى وأغاني تراثية في الجزائر .. فيديو

في واقعة صادمة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثيرة الضجة والغضب، أذاع أحد المساجد في منطقة قبلية بالجزائر، موسيقى وأغاني عبر مكبرات الصوت.





أربكت الواقعة العالم الإسلامي حيث لاقى مقطع الفيديو المتداول هجومًا حادًا من رواد مواقع التواصل بعد ما نشرته صفحة "بجاية سيتي" دون تحديد المكان.





وكان مصور الفيديو يبدي إعجابه بتلك الخطوة خلال المقطع، فقد بث المسجد أغنية أمازيغية تراثية تدعى "أسقاز أمقاز" وتعني "عيد سعيد".





وأضاف قائلًا: "أسقاز أمقاز.. إنه لشيء جميل أن يبث المسجد أغاني من التراث الأمازيجي".





ونشرت الصفحة، الفيديو ، مرفقًا بنص من اللغة الفرنسية، كتبت فيه "مكبرات المساجد تعزف موسيقى بمناسبة عيد يناير".





وأثار المقطع الغضب بين المستخدمين، الذين قالوا إن هذا تعدِّيًا على الله ، وعلى حرمة المساجد، ومخالفاً لمبادئ الإسلام.





وكتب أحد المستخدمين مستنكرًا: "وعندما تعارضهم؛ يقولون إرهابي متشدد"، فيما أضاف آخر: "هاذي أغنية أمازيغية للفنان القبائلي ليدير، فهي مستنبطة من الريف الفرنسي.. الأمازيغيين ندعي لهم بالهداية والإسلام الصحيح".