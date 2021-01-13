تركيب محول كهرباء جديد بقرية النجوع في جنوب الأقصر.. صور

تابع إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال تركيب محول كهرباء قدرة 500 ك ف أ ، لتعزيز قدرة الكهرباء بقرية النجوع، واستبدال 10 كم أسلاك كهرباء قديمة بأسلاك معزولة، وزرع عدد 50 عامود إنارة بمنطقة المستشفى الجديدة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.
يأتي ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات.
وقرية كومير جاري تمهيد وتوسعة طريق حاجر كومير المؤدي إلى عزبة الكوباني وجبانة المسلمين بترعة ناصر وذلك استعدادا لرصفه بطول 1500م وعرض 8 م وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، تتابع الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب أعمال زرع وتركيب 150 عامود إنارة لتدعيم المناطق الأكثر احتياجًا وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.