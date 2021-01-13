تركيب محول كهرباء جديد بقرية النجوع في جنوب الأقصر.. صور

تابع إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال تركيب محول كهرباء قدرة 500 ك ف أ ، لتعزيز قدرة الكهرباء بقرية النجوع، واستبدال 10 كم أسلاك كهرباء قديمة بأسلاك معزولة، وزرع عدد 50 عامود إنارة بمنطقة المستشفى الجديدة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.









يأتي ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات.





وقرية كومير جاري تمهيد وتوسعة طريق حاجر كومير المؤدي إلى عزبة الكوباني وجبانة المسلمين بترعة ناصر وذلك استعدادا لرصفه بطول 1500م وعرض 8 م وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.



