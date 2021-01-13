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محافظات

تركيب محول كهرباء جديد بقرية النجوع في جنوب الأقصر.. صور

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:23 ص
اعمال الكهرباء
اعمال الكهرباء
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شمس يونس
تابع إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال تركيب محول كهرباء قدرة 500 ك ف أ ، لتعزيز قدرة الكهرباء بقرية النجوع، واستبدال 10 كم أسلاك كهرباء قديمة بأسلاك معزولة، وزرع عدد 50 عامود إنارة بمنطقة المستشفى الجديدة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية. 


يأتي ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات. 

وقرية كومير جاري تمهيد وتوسعة طريق حاجر كومير المؤدي إلى عزبة الكوباني وجبانة المسلمين بترعة ناصر وذلك استعدادا لرصفه بطول 1500م وعرض 8 م وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.  

وفي السياق ذاته، تتابع الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب أعمال زرع وتركيب 150 عامود إنارة لتدعيم المناطق الأكثر احتياجًا وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.
تركيب محول كهرباء جديد بقرية النجوع في جنوب الأقصر.. صور
تركيب محول كهرباء جديد بقرية النجوع في جنوب الأقصر.. صور
تركيب محول كهرباء جديد بقرية النجوع في جنوب الأقصر.. صور
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