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أخبار البلد

القنصل العام في شنغهاي يشهد توقيع 14 ملحقا خاصا بأعمال تشييد بالعاصمة الإدارية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:45 ص
جانب من مراسم التوقيع
جانب من مراسم التوقيع
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محمد وديع
زار القنصل العام السفير أحمد عبدالعزيز مصطفي، قنصل عام جمهورية مصر العربية في شنغهاي، أمس الثلاثاء، مقر الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية الحكومية في شنغهاي CSCEC، حيث التقي برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة.

 وقد تناول اللقاء بحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الشركة ومصر خاصةً في ضوء حركة التشييد والتعمير التي تشهدها البلاد ضمن رؤية الدولة  المصرية لعام 2030.

وشهد القنصل العام، في غرفة الاجتماعات المتلفزة بالشركة مراسم توقيع عدد 14 ملحقا خاصا بأعمال التشييد والتعمير لــ منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يخلق أكثر من 6000 فرصة عمل للمصريين ويعزز من نقل الخبرات الصينية في مجال المقاولات إلي الشركات والمهندسين والعمال المصريين.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية ، عن سعادته بمساهمة الشركة في مشروع حي المال والأعمال CBD في العاصمة الإدارية الجديدة، وأن ذلك سيسهم في دفع العلاقات المصرية الصينية إلى آفاق أرحب. 

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