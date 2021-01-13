لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. مصادرة 83 شيشة وغلق وتغريم 7 منشآت في الإسكندرية

صادر حي شرق برئاسة محارب هيلع، عدد (٨٣) شيشة بأحد الكافتيريات الكائنة بشارع العشرين، وذلك فور تلقي بلاغ يُفيد بمخالفة الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة وتقديم ”الشيشة" لرواد المقهي.





جاء ذلك خلال حملة مسائية بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق برئاسة النقيب يحيى المزين، وبحضور معاون محافظ الإسكندرية وسكرتير عام الحي ولجنة الغلق وإدارة إشغال الطريق.





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كما أغلقت الحملة عدد (٤) منشآت وتم تغريم (٣) منشآت فوريًا لمخالفتها الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك بالمرور على شارع الإسماعيلية وشارع النقل والهندسة وشارع خليل الخياط.





واستمرارًا لتنفيذ قرار الإدارة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بتغريم الأفراد فوريًا مبلغ (٥٠) جنيه في حال عدم الإلتزام بإرتداء الكمامة، تم تغريم عدد(٧) أفراد خلال الحملة.





وفي إطار توجيهات رئيس حي شرق بمتابعة الحملات على كافة شوارع الحي للحد من التعديات والمخالفات، أزالت الحملة المسائية كافة الإشغالات وحواجز الطريق في شارع أمينة شكري كليوباترا وشارع مصطفى كامل سموحة وشارع بوباستس ومزلقان كليوباترا والشوارع المتفرعة من منطقة استانلي وكليوباترا وزنانيري، فضلًا عن شارع ابوقير وطريق الكورنيش.