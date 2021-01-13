ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. مصادرة 83 شيشة وغلق وتغريم 7 منشآت في الإسكندرية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:11 ص
حملات على المقاهي
حملات على المقاهي
Advertisements
أحمد بسيوني
صادر حي شرق برئاسة محارب هيلع، عدد (٨٣) شيشة بأحد الكافتيريات الكائنة بشارع العشرين، وذلك فور تلقي بلاغ يُفيد بمخالفة الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة وتقديم ”الشيشة" لرواد المقهي.

جاء ذلك خلال حملة مسائية بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق برئاسة النقيب يحيى المزين، وبحضور معاون محافظ الإسكندرية وسكرتير عام الحي ولجنة الغلق وإدارة إشغال الطريق.

اقرأ ايضا:



كما أغلقت الحملة عدد (٤) منشآت وتم تغريم (٣) منشآت فوريًا لمخالفتها الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك بالمرور على شارع الإسماعيلية وشارع النقل والهندسة وشارع خليل الخياط.

واستمرارًا لتنفيذ قرار الإدارة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بتغريم الأفراد فوريًا مبلغ (٥٠) جنيه في حال عدم الإلتزام بإرتداء الكمامة، تم تغريم عدد(٧) أفراد خلال الحملة.

وفي إطار توجيهات رئيس حي شرق بمتابعة الحملات على كافة شوارع الحي للحد من التعديات والمخالفات، أزالت الحملة المسائية كافة الإشغالات وحواجز الطريق في شارع أمينة شكري كليوباترا وشارع مصطفى كامل سموحة وشارع بوباستس ومزلقان كليوباترا والشوارع المتفرعة من منطقة استانلي وكليوباترا وزنانيري، فضلًا عن شارع ابوقير وطريق الكورنيش.
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. مصادرة 83 شيشة وغلق وتغريم 7 منشآت في الإسكندرية
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. مصادرة 83 شيشة وغلق وتغريم 7 منشآت في الإسكندرية
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. مصادرة 83 شيشة وغلق وتغريم 7 منشآت في الإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. حي شرق ينفذ 4 قرارات غلق لسناتر تعليمية

مكتظ بأكثر من 2000 طالب.. إغلاق وتشميع سنتر تعليمي مخالف بالعامرية غرب الإسكندرية

نائب يثمن دور الإسكندرية فى مواجهة مخالفات سناتر التعليم للحد من كورونا

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 3 مطاعم بحي شرق الإسكندرية

في حملات مكبرة.. غلق 5 منشآت لعدم تطبيقها قرار الغلق بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية تنتفض ضد المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية.. صور

ترشيحاتنا

1.1 مليار دولار أمريكي لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في مصر خلال 2021

هل يجوز إخراج الزكاة لمن عليه دين ؟.. أمين الفتوى يجيب

في عيد ميلاد درة.. تعرف على حقيقة زواجها سرًا من نور الشريف

رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة إلى الشيخ نواف

أخبار الفن | فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية.. حقيقة خناقة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر أب.. شاهد مغني راب شهير ينجب 7 أطفال وعمره 21 عامًا

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2021 في مصر

شبيهة دب الباندا تتألق في سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل.. صور