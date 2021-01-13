ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البترول: تخفيض سعر وقود الطائرات لدعم السياحة والطيران

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا (نحو جنيهين و35 قرشا) للجالون، بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين، ويتم تطبيقها اعتبارًا من 21 يناير الجاري وحتى نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم القطاع السياحي وتحفيز برنامج الطيران، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء.
 

من جانبه، أشاد وزير السياحة والآثار بالمبادرة التي ستساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر، من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.

من جهته، قال وزير الطيران إن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلًا عن دوره الهام في توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين القطاعات الثلاثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد التأثر بـ كورونا.. وزراء البترول والسياحة والطيران يناقشون دعم القطاع السياحي

في رحاب البترول.. اجتماع ثلاثي لبحث آليات دعم قطاعي السياحة والطيران

للتأكد من مواجهة كورونا.. لجنة من هيئة البترول تتفقد شركات الإسكندرية

مقترحات دعم القطاع السياحي ومشروع قانون تراخيص المنشآت الفندقية أمام مجلس الوزراء

تخفيضات طيران وفنادق.. إطلاق مبادرة "شتّي في مصر" قريبا لتنشيط السياحة

سياحة البرلمان: مبادرة "شتى في مصر" قبلة حياة لإنعاش السياحة الداخلية

ترشيحاتنا

بينهم ممرضة وطالبة.. إصابة سبعة أشخاص في تصادم سيارتي أجرة في سوهاج

أول تعليق سوداني على تهديدات إثيوبيا بشأن الحدود

أخبار الرياضة| موعد مباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم لليد.. الأهلي يكشف الصفقات الجديدة

فى الأهلى لا توجد مثل هذه الأمور.. المدرب العام يكشف حقيقة غضب محمد شريف

دعاء ما بين الفجر والصبح وسنة الرسول بعد الصلاة

أمريكا تسجل حصيلة مرعبة لوفيات فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر أب.. شاهد مغني راب شهير ينجب 7 أطفال وعمره 21 عامًا

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2021 في مصر

شبيهة دب الباندا تتألق في سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل.. صور