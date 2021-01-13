البترول: تخفيض سعر وقود الطائرات لدعم السياحة والطيران

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا (نحو جنيهين و35 قرشا) للجالون، بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين، ويتم تطبيقها اعتبارًا من 21 يناير الجاري وحتى نهاية العام الحالي.





جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم القطاع السياحي وتحفيز برنامج الطيران، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء.





من جانبه، أشاد وزير السياحة والآثار بالمبادرة التي ستساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر، من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.



