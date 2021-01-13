اسقطت 31 قتيلا على الأقل.. إسرائيل هاجمت سوريا بناءً على معلومات أمريكية

كشف مسؤول استخباراتي أمريكي كبير إن اسرائيل هاجمت سوريا بناءا على معلومات امريكية.





وأضاف أن الأهداف التي تعرضت للهجوم كانت مستودعات خزنت فيها سوريا أسلحة إيرانية ومكونات تتعلق ببرنامجها النووي.





وقال إن وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس الموساد يوسي كوهين ناقشا الهجوم هذا الأسبوع في واشنطن.





وبحسب ما أوردت المصادر السورية، استهدفت الغارات المنسوبة إلى إسرائيل موقعين، مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع العراق.





وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية، وقع الهجوم الإسرائيلي في الساعة 01:10 بعد منتصف الليل ولم يعلن عن وقوع إصابات.





ويأتي هجوم الليلة الماضية إضافة إلى سلسلة من الهجمات التي تتعرض لها مواقع في سوريا وتنُسب هي الأخرى الى إسرائيل.





وأوقعت غارات إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا الأربعاء 31 قتيلًا على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة جديدة تعد الأعلى منذ نحو عامين.





وتكثّف اسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية واخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، تزامنًا مع تأكيد عزمها "ضرب التموضع الإيراني في سوريا".





وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن قصف إسرائيلي مكثف استهدف بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال.





وطال القصف وفق المرصد مستودعات ومعسكر في أطراف مدينة دير الزور، ومواقع ومستودعات أسلحة في بادية البوكمال، وأخرى في بادية الميادين، تابعة لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.





وتسبب القصف وفق آخر حصيلة للمرصد بمقتل سبعة عناصر من قوات النظام، بالإضافة الى 24 آخرين من المقاتلين الموالين لإيران من غير السوريين كما أصيب أكثر من 28 آخرين بجروح بعضهم في حالات خطرة، وفق المرصد.





ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق (23,10 ت غ) من فجر اليوم، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال ويتم حاليًا تدقيق نتائج العدوان"، من دون أي تفاصيل إضافية.





ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الاسرائيلي حول الضربات.