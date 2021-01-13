خوفا من كورونا .. تفعيل بصمة الوجه لنواب البرلمان الجدد

حرص عدد من أعضاء مجلس النواب على تسجيل بصمة الوجه ، عقب انتهاء الجلسة البرلمانية اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.





ولبصمة الوجه أهمية كبيرة ، فمن خلالها يتم تحديد حضور النواب وعددهم داخل الجلسة العامة ، ويعتمد على أساسها اكتمال النصاب القانونى من عدمه لانعقاد الجلسة البرلمانية.





و كان المجلس قد استبدل بصمة اليد ببصمة الوجه منذ بداية جائحة كورونا ، في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد.





و كانت أمانة المعلومات التابعة لمجلس النواب ، قد قامت بتوزيع أجهزة بصمة الوجه على الابواب السبع لدخول القاعة الرئيسية كما تم توزيع أجهزة البصمة أمام مقر كل لجنة برلمانية والبالغ عددها ٢٥ لجنة برلمانية.





و في سياق متصل شهد البهو الفرعونى عقب انتهاء الجلسة البرلمانية تجمعات بين النواب لمناقشة الإستعدادات والترتيبات لإنتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها ٢٥لجنة برلمانية ، ويتم اختيار رئيسا للجنة النوعية ووكيلان وأمينا للسر لكل لجنة.





ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:





لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و لجنة الخطة والموازنة و لجنة الشئون الاقتصادية.و لجنة العلاقات الخارجية و لجنة الشئون العربية و لجنة الشئون الأفريقية و لجنة الدفاع والأمن القومى و لجنة الاقتراحات والشكاوى و لجنة القوى العاملة و لجنة الصناعة و لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و لجنة الطاقة والبيئة و لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية و لجنة التعليم والبحث العلمى و لجنة الشئون الدينية والأوقاف و لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.





بإلاضافة إلي لجنة الإعلام والثقافة والآثار لجنة السياحة والطيران المدنى و لجنة الشئون الصحية و لجنة النقل والمواصلات و لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير و لجنة الإدارة المحلية و لجنة الشباب والرياضة و لجنة حقوق الإنسان ، وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.





وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.