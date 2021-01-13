موعد وشكل الاختبارات.. التعليم العالي تحدد مصير الامتحانات

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتحانات ستجرى بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي حتى الآن، ولا قرارات جديدة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الامتحانات لم تحدد شكلها حتى الآن إن كانت ستجرى أونلاين فقط أم سيتم إجراؤها بالحضور للجامعة.





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وقال المصدر لـ"صدى البلد"، إن قرار دمج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم يتخذ، ولكنه قد يكون مطروحا، ولكن إذا كانت الظروف المتعلقة بكورونا داخل مصر وانتشار الفيروس لا تسمح، لذا لابد على الجميع الحرص على عدم انتشار الفيروس لكي ينهي الطلاب دراستهم في موعدها وبالشكل الطبيعي دون تشتت.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي الموافق ٣١\١٢\٢٠٢٠، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.

• بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.

• تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.