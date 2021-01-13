ضمن أول 5 دول في النمو الاقتصادي.. سلطنة عُمان مستشارًا للمنظمة الكشفية العالمية

اختارت المنظمة الكشفية العالمية، سلطنة عُمان مستشارًا معتمدًا بالمنظمة، وذلك باختيار محمد بن عبدالله الهنائي المدير العام المساعد للشئون الكشفية لهذا المنصب الكشفي.





ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا للجهود التي تبذلها عُمان في تقديم البرامج النوعية والتخصصية لمختلف مجالات العمل الكشفي، سواء من خلال الاستضافات الخليجية والعربية والدولية أو المشاركات المختلفة على كافة الأصعدة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العُمانية ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات لتأكيد حضورها العالمي، وتعزيزًا لمبادراتها في مجال تدريب القادة الشباب وتمكينهم ليصبحوا أدوات نافعة لخدمة أنفسهم وأوطانهم.





من ناحية أخرى أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن سلطنة عُمان ستتصدر قائمة الدول الأكثر نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022م وذلك بنسبة تصل إلى 7.9%، كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 0.5% خلال العام الجاري.



