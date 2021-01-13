مصنع المعلمين .. محطات تطور تربية عين شمس من مدرسة إلى أول كلية في مصر

يعد دور المعلم في المجتمع واحدا من أهم الأدوار المؤثرة، فيصنع أجيال من أطباء ومهندسين وسياسين ورجال اعمال وغيرهم ، ممن يقودون الوطن ويكون لهم بصمة هامة في المجتمع، لذا تحظى كليات التريبة باهتمام واسع لكونه مصنع هؤلاء المعليمن اذ يعدهم لأداء مهامهم على أكمل وجه.

وتعود نشأت كليات التربية إلى مدرسة المعلمين العليا عام 1880 والتي هي معهد تربوى لتخريج المعلمين ومن ثم قامت وزارة المعارف بتحويل المدرسة إلى معهد ليكمل الدراسة الجامعية مرتبط بالدراسة التربوية بحيث يقوم على الإعداد المهنى للمعلم، حيث كانت نشأت تأسس معهد التربية العالى للمعلمين عام 1929.

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واستمر المعهد في أداء مهامه ورسالته ، في إعداد المعلمين وذلك حتى عام 1949 ليتم من عد ذلك تم ضمه إلى جامعة إبراهيم باشا الكبير والتي تعرف حاليا بجامعة عين شمس عام 1950 عند إنشاء الجامعة، بينما في يوم 15 سبتمبر عام 1962 تم إنشاء كلية المعلمين لتكون بدلًا عن معهد التربية العالي للمعلمين، بينما تم ضم كلية المعلمين بالقاهرة إلى جامعة عين شمس عام 1966، وبقدوم نهاية عام 1970 تم ضم كلية المعلمين بالقاهرة إلى كلية التربية.

وتهدف كلية التربية إلى العمل على إعداد حملة الثانوية العامة ومافى مستواها وخريجى المعاهد والكليات الجامعية لمهنة التعليم، بالأضافة إلى رفع المستوى المهنى والعلمى للعاملين في ميدان التربية والتعليم، بالأضافة إلى إعداد المتخصصين في مختلف المجالات التربوية. ، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات في مجالات التخصص المختلفة بالكلية.

بينما تعمل الكلية على الإسهام في تطوير الفكر التربوى ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة، تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والثقافية المصرية والعربية والدولية والتعاون معها في معالجة القضايا التربوية المشتركة، حل المشكلات التربوية والتعليمية في البيئة المحلية وفي المجتمع بوجه عام وكذلك في تطوير العمل التربوى فيها".

كما تقديم الكلية المشورة الفنية في مجالات التخصص المختلفة، توثيق العلاقة بين الكلية ومختلف مؤسسات المجتمع وتقديم الاستشارات العلمية لكل من يطلبها.

وتمنح الكلية درجات علمية وهي:

- البكالوريوس: "العلوم والتربية- العلوم والتربية شعبة التعليم الأساسي"

- الليسانس: " الآداب والتربية- الآداب والتربية شعبة التعليم الأساسي ".

- الدبلومات العامة: " إعداد معلم العلوم - إعداد معلم الآداب - التربية

- الدبلومات الخاصة: " إعداد معلم العلوم - إعداد معلم الآداب – التربية - الدبلومة المهنية - الدبلومة المهنية"

- الماجستير: " إعداد معلم العلوم - إعداد معلم الآداب – التربية ".

- الدكتوراه: " إعداد معلم العلوم - إعداد معلم الآداب – التربية " .