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محافظات

طقس سيئ.. رياح متوسطة محملة بالأتربة في مطروح.. شاهد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:48 م
رياح واتربه
رياح واتربه
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ايمن محمود
تشهد محافظة مطروح صباح اليوم، الأربعاء ، حالة من التقلبات الجوية  مع هبوب رياح متوسطة على جميع المدن تتزايد سرعتها فى المناطق الصحراوية.


وقد سقطت صباح اليوم امطار خفيفة  بالإضافة إلى استمرار الرياح المتوسطة المحملة بالاتربة بالإضافة إلى حالة غير مستقرة من الطقس واضطراب فى حالة البحر وقلت حركة المواطنين  بالشوارع تحسبا لأي مواقف طارئة.

وقد رفعت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رؤساء المدن والمراكز الثمانية، ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، بمتابعة حالة الطقس  والتقلبات المناخية من خلال غرف العمليات.

وشدد على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.

وشدد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها  مع التجربة العملية للتأكد منها ، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه  السيول  . 

كما وجه  بسرعة تطهير الوديان وإزالة كافة الحشائش  المعيقة لمسار المياه  ومتابعة كافة الوديان وتطهير الأودية والسدود   خاصة بمنطقة الخروبة ووادى الرمل واسماعيل  وأم لشطان بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية والرى وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ومركز التنمية المستدامة  ومركز ومدينة مرسى مطروح باستخدام المعدات اللازمة   مع تحديد كافة  المطالب والاحتياجات لسرعة توفيرها، والتنبيه على الأهالي فى تلك الوديان بعدم البناء  خاصة فى مجرى السيل  حرصا على سلامتهم.


طقس سيئ.. رياح متوسطة محملة بالأتربة في مطروح.. شاهد
طقس سيئ.. رياح متوسطة محملة بالأتربة في مطروح.. شاهد
طقس سيئ.. رياح متوسطة محملة بالأتربة في مطروح.. شاهد
طقس سيئ.. رياح متوسطة محملة بالأتربة في مطروح.. شاهد
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