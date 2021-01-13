أول ظهور لابنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت





وعلقت نهى العمروسي على الصورة قائلة: " مش عارفة أشكركم إزاي على دعواتكم اللي من القلب، حتي وأنتم بتهنوني بعيد ميلادي حاسة بفرحة قلوبكم ليّا أنا وبنتي".





وأضافت: "الحقيقة إن أحلى هدية عيد ميلاد جاتلي في حياتي كانت من ربنا، لإنه رجع لي بنتي في حضني تاني، الحمد والشكر لله بلا حدود".





يذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت منذ أيام إخلاء سبيل نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فيرمونت".

نشرت الفنانة نهى العمروسى صورة لها مع ابنتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ليكون ذلك أول ظهور لابنتها بعد إخلاء سبيلها في القضية المعروفة إعلاميا باسم الفيرمونت.