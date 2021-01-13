ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول ظهور لابنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:09 م
نهى العمروسى وابنتها
نهى العمروسى وابنتها
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نهى العمروسى صورة لها مع ابنتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ليكون ذلك أول ظهور لابنتها بعد إخلاء سبيلها في القضية المعروفة إعلاميا باسم الفيرمونت. 

وعلقت نهى العمروسي على الصورة قائلة: "مش عارفة أشكركم إزاي على دعواتكم اللي من القلب، حتي وأنتم بتهنوني بعيد ميلادي حاسة بفرحة قلوبكم ليّا أنا وبنتي".

وأضافت: "الحقيقة إن أحلى هدية عيد ميلاد جاتلي في حياتي كانت من ربنا، لإنه رجع لي بنتي في حضني تاني، الحمد والشكر لله بلا حدود".

يذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت منذ أيام إخلاء سبيل نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فيرمونت". 
أول ظهور لابنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نفس النهاية لـ تامر حسني تحقق مليون ونصف مشاهدة.. فيديو

قولني كلام لـ تامر حسني تقترب من 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب.. فيديو

علي الحجار: الألبوم الجديد مكون من 14 أغنية.. ويصدر خلال أسابيع

قالوا لـ صدى البلد| حجازي متقال: أتمنى تقديم برنامج عن الفلكلور.. وأشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عهدي صادق

كنزي عمرو دياب تهنئ متابعيها بـ2021

ترشيحاتنا

أفضل علاج لآلام الرقبة والكتف

بعد تطاوله على المواطنين بلفظ خارج.. محافظ القليوبية يلغي قرار تكليف مستشاره الهندسي

بفستان جذاب.. بوسي تستعرض جمالها على إنستجرام

اتحاد الكرة يقرر إعادة مسحة كورونا بالدورى الممتاز

الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا للقاء القمة المؤجلة بالدورى بين الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري