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سيارات

شانجى مصر تبدأ حملتها المجانية لفحص السيارات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلن وكيل شركة شانجى للسيارات الصينية فى مصر عن بدء حملة الصيانة المجانية لجميع عملاء الشركة ، خلال الفترة من 16 يناير 2021 الي 31 يناير 2021  .

وأضاف الوكيل فى بيان أصدره ان الحملة تتيح الاستفادة من خصم 5% على أي قطعة غيار يتم تغييرها في السيارة خلال حملة الكشف المجاني ، و الحصول على فلتر زيت هدية عند عمل الصيانة الدورية .

وأوضح الوكيل ان العرض سأرى لحملة الصيانة من خلال مراكز الخدمة في الجيزة والإسكندرية وأسيوط فقط .

كما اكدت للحصول على العرض الخاص لحملة الصيانة المجانية ، على العميل الاتصال بمركز ما بعد البيع لتحديد موعد للذهاب الى مركز الخدمة والاستفادة  بعروض الحملة ، لعدم التكدس والزحام في ظل الظروف التي تعيشها مصر والعالم الان .

وكانت قد طرحت شركة شانجي طراز M50 موديل 2021 مؤخرا ، والذي ينتمي إلى فئة MPV المتعدد الأغراض .

كما تستمد شانجي M50 قوتها من خلال محرك من 4 أسطوانات، بسعة 1500 سي سي ، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 116 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن/ متر، وتستمد سرعتها من ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تسير لمسافة تصل إلى 100 كم.

كما حصل الشكل الخارجي للسيارة شانجي M50 على شبكات أمامية مزدوجة، ومصابيح أمامية حادة، بالإضافة الى مصابيح ضباب دائرية، و عدد 2 من القضبان على جانبي سقف السيارة، بالإضافة إلى سبويلر خلفي، وعجلات مدعومة بجنوط معدنية باللون الفضي يبلغ قياسها 15 بوصة، وعاكس إضاءة ليلية على جانبي الصادم الخلفي، وعدد 6 نوافذ.

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