إغلاق المركز التكنولوجي بالإسماعيلية 15 يوما لإصابة موظف بكورونا

أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن غلق المركز التكنولجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لمدة 15 يومًا، لظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من بين العاملين به.





وأوضح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه سيتم تعقيم المكان بشكل كامل، ليكون جاهزا لاستقبال المواطنين بعد نهاية مدة الغلق وهي 27 يناير الجاري.





وأشار محافظ الإسماعيلية، أنه على المواطنين الراغبين في طلب الخدمات المقدمة من المركز التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، أو للمراكز التكنولوجية بالأحياء الثلاثة داخل مدينة الإسماعيلية.