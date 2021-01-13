وقف تنفيذ حكم ضد والد الفنان أحمد مالك فى قضية تزوير وحبس المحامي 10 سنوات

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ حكم حبس كابتن طيار متقاعد مالك بيومي والد الفنان أحمد مالك سنة؛ في اتهامه بالاشتراك في التزوير، و قضت المحكمة بحبس "ع.ع" المحامى السابق لوالد أحمد مالك 10 سنوات غيابيًا.









تعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث خلافات بين والد أحمد مالك وطليقته، قام على إثرها "مالك بيومي" بإعطاء عقد مسكن الزوجية للمحامي الخاص به من أجل تسجيله، وبعد حصوله على حكم بصحة ونفاذ العقد، طعنت مطلقته "والدة الفنان أحمد مالك"، على الحكم، واتهمته بالاشتراك مع المحامىي بتزوير العقد.





وأرسلت جهات التحقيق العقد إلى مصلحة الطب الشرعى، وتبين من خلال الفحص أن العقد مزور، وأن التوقيعات المسجلة عليه تخص المحامى، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث اتهم المحامى بتزوير العقد واتهم والد الفنان أحمد مالك بالاشتراك في التزوير.