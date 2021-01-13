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أخبار العالم

الداخلية السعودية تحذر من السفر إلى 7 دول بينها تركيا.. تفاصيل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:25 م
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
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قسم الخارجي
حذرت الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، مواطنيها من السفر الى عدد من الدول، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المسئولة. 

وقالت الداخلية السعودية إنها تحذر من السفر إلى هذه الدول بسبب الظروف الأمنية أو عدم السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وانتشار سلالة جديدة للفيروس في البعض الآخر. 

وجاء من ضمن هذه الدول، تركيا وليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وأرمينيا. 

كما جاء في القائمة أرمينيا والصومال والكونغو وأفغانستان وروسيا البيضاء وفنزويلا. 

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن التجمعات في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها يعتبر مخالفة للتعليمات الخاصة للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا. 

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أعلنت الداخلية السعودية أن عقوبة حضور التجمعات أو الدعوة أو التسبب في ذلك غرامة بقيمة 5 آلاف ريال للشخص في المرة الأولى وتضاعف المخالفة في المرة الثانية وفي حال تكرارها يحال المخالف للنيابة العامة. 

وتبلغ غرامة مخالفة المنشأة المسؤولة 40 ألف ريال للمرة الأولى وتضاعف في المرة الثانية وفي حال تكرارها تضاعف الغرامة مع إحالة المسؤول للنيابة العامة.
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