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رياضة

الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر ويعلن افتتاح كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:00 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عمرو ابوبكر
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشكر والتقدير لكل من ساهم في فتتاح كأس العالم لكرة اليد.

وأضاف السيسي خلال كلمته الإفتتاحية في اليوم الأول من بطولة العالم لكرة اليد، أن الجميع يعمل بجد والجهج المبذول في ظهور كل شئ مميز جاء من العمل بتكاتف.

وتابع:" لابد أن نسعى لما هو أفضل دائمًا لظهور مصر أمام العالم بأفضل صورة، وهذه البطولة رسالة للسلام بين شعوب الأرض.

وقال مصطفى خلال الكلمة الافتتاحية، أوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقام ووجه بالعمل على قدم  وساق للجميع لكي يخرج الإفتتاح بهذا الشكل.

وعُزف السلام الجمهوري لمنتخب مصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم إفتتاحية بطولة العالم لكأس مصر.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام نظيره تشيلي، في المباراة الإفتتاحية التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

 كم أن مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.
 
وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.

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