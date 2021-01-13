إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية في 5 خطوات.. اعرف الطريقة ونتيجة الطلب

يستعرض صدى البلد خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وهي كالتالي:
1- الدخول على بوابة مصر الرقمية.
2- اختيار ضم أفراد أسرتي وذلك لإضافة مولود جديد.
3- اختيار ابدأ الخدمة.
4- إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة ثم الضغط على المربع الخاص موافق على الشروط والأحكام.
5- اختيار الأشخاص المراد ضمهم، بشرط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولي، وتسجيل الرقم القومي.
ويمكن معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.
كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كشف في تصريحات سابقة عن فتح باب إضافة المواليد لبطاقة التموين، للفئات الأكثر احتياجا مثل الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، والخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة، عبر موقع بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر.