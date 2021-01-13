إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية في 5 خطوات.. اعرف الطريقة ونتيجة الطلب

يستعرض صدى البلد خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وهي كالتالي:





1- الدخول على بوابة مصر الرقمية.





2- اختيار ضم أفراد أسرتي وذلك لإضافة مولود جديد.





3- اختيار ابدأ الخدمة.





4- إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة ثم الضغط على المربع الخاص موافق على الشروط والأحكام.





5- اختيار الأشخاص المراد ضمهم، بشرط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولي، وتسجيل الرقم القومي.





ويمكن معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.



