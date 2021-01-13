ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعراض وعروض فنية رائعة فى افتتاح كأس العالم لكرة اليد بمصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:37 م
صدى البلد
Advertisements
حسن العمدة
شهد افتتاح حفل كاس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعه ، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع يشبه الحضارة المصرية القديمة .

أحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة إفتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامه حاليا بمصر بأغنيه جديدة بحضور عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبعض المسئولين بالدولة .

وعُزف السلام الجمهوري لمنتخب مصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم إفتتاحية بطولة العالم لكأس مصر.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام نظيره تشيلي، في المباراة الإفتتاحية التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

 كم أن مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.
 
وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سلبية مسحة منتخب مصر لكرة اليد.. واختبار جديد قبل 24 ساعة من انطلاق المونديال

انتشار أمني بمحيط ستاد القاهرة قبل افتتاح مونديال اليد

غياب أحمد الأحمر.. قائمة منتخب مصر لمواجهة تشيلي في كأس العالم لكرة اليد

بين مصر وتشيلي.. وصول حكام مباراة افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

منتخب اليد يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة تشيلي بافتتاح المونديال

وصول الرئيس السيسي لاستاد القاهرة لافتتاح كأس العالم لليد

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

خبير أمن معلومات عن تحديثات واتسآب: "الكل متخيل إن محدثاته مع سوسو وميمي هتنزل بوستات"

ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور وبشري تغازلها: قمر لو لابسة خيش

كواليس اقتراب ربيع ياسين من قيادة الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

أحسب أنني أديت الأمانة.. اعتذار أمين عام مجلس النواب عدم الاستمرار في منصبه

كما انفرد صدى البلد .. بديل بواليا يصل إلى القاهرة تمهيدا لانتقاله للجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة نسرين طافش

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية