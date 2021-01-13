إنتر يفوز على فيورنتينا ويضرب موعدًا مع ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا





افتتح التشيلي أرتورو فيدال التسجيل لـ إنتر في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، قبل أن يعادل كوامي النتيجة لـ فيورنتينا في الدقيقة 57.





استمر التعادل بين الفريقين ليتجها للأشواط الإضافية، حتى تمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من تسجيل هدف الانتصار والعبور للدور المقبل في الدقيقة 119.





وبذلك يضرب فريق إنتر موعدًا مع نادي ميلان في دور ربع النهائي، الذي صعد لنفس الدور بإقصائه فريق تورينو بضربات الترجيح أمس الثلاثاء.

تأهل فريق إنتر لربع نهائي بطولة كأس إيطاليا، بفوزه على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، في دور الـ 16 للمسابقة.