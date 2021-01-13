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ديني

رمضان عبدالمعز: الاستغفار يفرج الكروب ويزيد الرزق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:11 م
رمضان عبدالمعز: الاستغفار
رمضان عبدالمعز: الاستغفار يفرج الكروب ويزيد الرزق
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محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الناس جميعًا عليهم يجاهدوا أنفسهم من أجل صلاح الأحوال وراحة البال وتحسن الأحوال الاقتصادية والهدوء والسكينة.

وأضاف عبد المعز خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على فضائية " دي ام سي"  أهتم أنك تغير نفسك الأول.. مهم أننا نشتغل على أنفسنا الفترة القادمة مستشهدا بقوله تعالى : "إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ".

وأوضح أنه ركز الفترة الماضية على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل لكثرة الاستغفار، والتقوى.

وأكد "عبد المعز"، أن من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، مشددًا على ضرورة أن يلتزم الجميع التوبة والاستغفار ، وتلى قوله تعالى:"فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا".
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