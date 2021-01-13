بالبنط العريض لحسين الجسمى تحقق 400 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، حوالي 400 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي، لتحقق رقم قياسي جديد.

تقول كلمات الأغنية «حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد».





«حبيبي خدها ومني ليك .. مشتريك آه مشتريك .. فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك .. لو انا هوصفك اوصف ايه .. عُقد فُل ابيض وفيه .. قلب بيدلدق حنان .. مِـلكي بقى وانا أدرى بيه .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد».