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رياضة

أول تعليق من نجم منتخب مصر لكرة اليد بعد الفوز على تشيلي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:01 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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ريهام بكير
أكد محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب اليد رجال أن مواجهة منتخبي مقدونيا والسويد سيكونان الأصعب على الإطلاق، جاء ذلك عقب فوز المنتخب المصري على فريق تشيلي بنتيجة 35- 29، في إفتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر في الفترة من 13 يناير الحالي وحتى 31 من نفس الشهر.

وأضاف محمد هاشم أنه واللاعبين تعاهدوا خلال جلستهم مع أحمد الأحمر على بذل قصارى جهدنا للوصول لأعلى مستوى ، والتأهل والبحث عن الفوز بشكل دائم.

وتابع في ظل الصعوبات التي يمر بها العالم لجائحة كرونا والتي أثرت بشكل كبير على إستعداد المنتخب ، خاصة وأننا لم ندخل وديات بشكل مناسب ، وتعتبر مواجهة تشيلي اليوم أول تجربة وتأهيل لما هو آت.


أشار لاعب منتخب مصر أنهم يواجهون فرق لايعلمون عنها شيئا بسبب الجائحة ، فنحن في فقاعة طبية ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا ، منذ أسبوع ، ونستعد خطوة بخطوة للوصول لأعلى مستوى ، ومن ثم الظهور المشرف لإسم مصر. 

وإختتم هاشم منتخب مصر يملك مدافعين على اعلى مستوي ونحن على قلب رجل واحد امامنا هدف معين هو الفوز فقط .

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