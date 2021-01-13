يظلم المالك والمستأجر.. أصغر نائب بالبرلمان يطالب بتعديل قانون الإيجار القديم

أكد النائب أبانوب عزت، أصغر نواب البرلمان، على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يظلم القانون الحالي ملاك العقارات والسكان من المستأجرين، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش تعديل هذا القانون خلال الفترة المقبلة باستفاضة وبعد الاستماع إلى آراء المختصين والمعنيين بالقانون.





وأضاف عزت في حواره لـ"صدى البلد"، أن المجلس سيناقش أيضا مشروعي قانون المحليات والأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التي تحقق مصلحة المواطنين، حيث سيعكف النواب والمختصون على دراسة هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي وذلك بعد الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية.





ونوه إلى أن انتخابات اللجان ستجرى غدا الخميس، معلنا انضمامه إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من واقع دراسته وعمله المرتبطان بالجانب الاقتصادي، لكونه حاصلا على بكالوريوس إدارة الأعمال، وشريكا بإحدى شركات استيراد وتصدير المحاصيل الزراعية والغلال.





ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات انضمام اللجان النوعية في المادة 38 حيث نصت على: "تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها".



