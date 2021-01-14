سعر سيارة هيونداي i10 موديل 2017 في سوق المستعمل

تعتبر سيارة هيونداي i10 ، من أفضل سيارات الهاتشباك على الاطلاق كما انها الخيار المفضل لكثير من الشباب ويتراوح سعر هيونداي i10 موديل 2017 من 145 ألف إلى 152 ألف جنيه .







وتأتي مواصفات هيوندايi10 كالتالي :





تتميز السيارة مواصفات هيونداي بسعة محرك 1250 CC، قوة المحرك 87 حصان، 6000 لفة/دقيقة بالإضافة إلى ناقل الحركة أوتوماتيك 4 سرعات، كما يتوافر منها ناقل حركة يدوي 5 سرعات.







تحتوي السيارة على عدد 4 سلندرات، و 16 صباب يوجد بها حقن وقود إلكتروني، بالإضافة إلى عزم 4000/120 . كما يوجد بالسيارة نظام تنبيه و نظام إيموبليزر ضد السرقة، و تحتوي على 5 أبواب و 5 مقاعد ،مع سعة خزان الوقود 43 لتر،و ترتفع عن الأرض 152 مم.









تشتمل السيارةعلى فوانيس ضباب أمامية، مساحات خلفية، مرايات جانبية كهربائية، سبويلر خلفي، بلوتوث، مشغل أقراص مدمجة CDبالإضافة إلى مساند رأس أمامية وخلفية، زجاج كهربي أمامي وخلفي، كمبيوتر رحلات، حزام أمان خلفي.