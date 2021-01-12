شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

تعتبر سيارة هيونداي سانتا كروز البيك اب الجديدة موديل 2021 من اكثر موديلات العلامة التجارية جدلا ، حيث انه تم التشويق لها اكثر من مرة وينتظرها محبو هذه الفئة بفارغ الصبر .

ولكن قامت شركة KDesign AG لتصميم السيارات التخيلية ، باعطاء مسكنات لمحبى هذه الطراز من خلال اصدار تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز البيك اب .

وحصل التصميم التخيلى الجديد للسيارة هيونداي سانتا كروز البيك اب على واجهة أمامية تُشبه واجهة سنتافي، بشبك أمامي كرومي كبير، ومصابيح أمامية مقسمة مع مصابيح ليد نهارية على شكل حرف T .

اما خلفية السيارة فقد حصلت على مصابيح أنيقة ايضا المتواجدة في سنتافي.

ولكن اكد خبراء السيارانت ان السيارة الانتاجية ستكون بعيدة الى حد كبير عن هذا التصميم التخيلى ، و المتوقع أن تتبنى السيارة فلسفة تصميم أكثر وضوحًا مستوحاة من أحدث أجيال النترا وتوسان .

ومن المتوقع ان تستمد السيارة قوتها من نفس محرك سنتافى اى بسعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان و241 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو محرك توربو سعة 2 لتر بقوة 235 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران .

بالاضافة الى قاعدة عجلات مماثلة للسيارة سنتافى ، و أجهزة قياس رقمية، ودعم لكلًا من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، والكثير من مزايا السلامة المتواجدة فى نفس الطراز السابق .