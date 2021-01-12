ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:01 م
سيارة هيونداي سانتا
سيارة هيونداي سانتا كروز
Advertisements
كريم عاطف

تعتبر سيارة هيونداي سانتا كروز البيك اب الجديدة موديل 2021 من اكثر موديلات العلامة التجارية جدلا ، حيث انه تم التشويق لها اكثر من مرة وينتظرها محبو هذه الفئة بفارغ الصبر .

ولكن قامت شركة KDesign AG لتصميم السيارات التخيلية ، باعطاء مسكنات لمحبى هذه الطراز من خلال اصدار تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز البيك اب .

وحصل التصميم التخيلى الجديد للسيارة هيونداي سانتا كروز البيك اب على واجهة أمامية تُشبه واجهة سنتافي، بشبك أمامي كرومي كبير، ومصابيح أمامية مقسمة مع مصابيح ليد نهارية على شكل حرف T .

اما خلفية السيارة فقد حصلت على مصابيح أنيقة ايضا المتواجدة في سنتافي.

ولكن اكد خبراء السيارانت ان السيارة الانتاجية ستكون بعيدة الى حد كبير عن هذا التصميم التخيلى ، و المتوقع أن تتبنى السيارة فلسفة تصميم أكثر وضوحًا مستوحاة من أحدث أجيال النترا وتوسان .

ومن المتوقع ان تستمد السيارة قوتها من نفس محرك سنتافى اى  بسعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان و241 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو محرك توربو سعة 2 لتر بقوة 235 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران .

بالاضافة الى قاعدة عجلات مماثلة للسيارة سنتافى ، و أجهزة قياس رقمية، ودعم لكلًا من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، والكثير من مزايا السلامة المتواجدة فى نفس الطراز السابق .

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021
شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021
شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل BMW جران كوبيه موديل 2022 .. صور

أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور

تصميم جديد يحول تويوتا سوبرا إلى سيارة suv.. صور

بعد طرح سوناتا إن لاين hyundai sonata n line.. هيونداي تطرح ألنترا hyundai elantra n line.. صور

أول صورة واقعية للسيارة جمس همر gmc hummer ev الكهربائية

تعرف على مواصفات وأسعار هيونداي كريتا 2021.. صور

ترشيحاتنا

تعافي الإعلامي مفيد فوزي من فيروس كورونا

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم

هل يؤثر قرار المركزي الجديد على أموالك بالبنوك؟ صدى البلد يوضح

انتهاء التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب 2021

محمد قمصان مدعي محاربة السرطان يعاني السيكوباتية أو الحرامان العاطفي.. طبيب يحلل

يسرا تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب