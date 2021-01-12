شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

تعتبر سيارة هيونداي سانتا كروز البيك اب الجديدة موديل 2021 من اكثر موديلات العلامة التجارية جدلا ، حيث انه تم التشويق لها اكثر من مرة وينتظرها محبو هذه الفئة بفارغ الصبر .
ولكن قامت شركة KDesign AG لتصميم السيارات التخيلية ،
باعطاء مسكنات لمحبى هذه الطراز من خلال اصدار تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز
البيك اب .
وحصل التصميم التخيلى
الجديد للسيارة هيونداي سانتا كروز البيك اب على واجهة أمامية تُشبه واجهة سنتافي،
بشبك أمامي كرومي كبير، ومصابيح أمامية مقسمة مع مصابيح ليد نهارية على شكل حرف T .
اما خلفية السيارة فقد
حصلت على مصابيح أنيقة ايضا المتواجدة في سنتافي.
ولكن اكد خبراء
السيارانت ان السيارة الانتاجية ستكون بعيدة الى حد كبير عن هذا التصميم التخيلى ،
و المتوقع أن تتبنى السيارة فلسفة تصميم أكثر وضوحًا مستوحاة من أحدث أجيال النترا
وتوسان .
ومن المتوقع ان تستمد
السيارة قوتها من نفس محرك سنتافى اى بسعة
2.4 لتر بقوة 185 حصان و241 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو محرك توربو سعة 2 لتر بقوة
235 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران .
بالاضافة الى قاعدة عجلات مماثلة للسيارة سنتافى ، و أجهزة قياس رقمية، ودعم لكلًا من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، والكثير من مزايا السلامة المتواجدة فى نفس الطراز السابق .