ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد قليل.. نظر طعن مرتضى منصور ضد قرار وقفه 4 سنوات

الخميس 14/يناير/2021 - 07:01 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
اسلام مقلد - محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة  مرتضى منصور 100 ألف جنيه ، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي". 

واعتبرت اللجنة أن مخالفات  مرتضى منصور شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شوبير: الزمالك لن يضيع برحيل أشخاص معينة والقانون فوق الجميع

وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك

مرتضى منصور يوجه رسالة لوزير الرياضة: عليك إبطال أي قرار خطأ في الزمالك

بعد قليل .. نظر دعوى مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه

غياب مرتضى منصور عن الجلسة.. إحالة دعوى رئيس الزمالك على قرار عزله للمفوضين

إحالة دعوى رئيس الزمالك ضد الأولمبية لهيئة مفوضي الدولة

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. وفاة صفوت الشريف.. صدمة جديدة للعالم بشأن كورونا.. وإعلان هام من وزارة التموين

منافس الأهلي في كأس العالم.. سانتوس إلى نهائي كأس ليبرتادوريس بعد اكتساح بوكا جونيورز بثلاثية

قبل نهاية عهد ترامب.. بومبيو يوجه الشكر لـ 7 دول بينها 3 عربية

هشام حنفي: مهاجمو الأهلي أفضل من مصطفى محمد.. وهناك لاعبون من الزمالك يليق بهم الأحمر

يظلم المالك والمستأجر.. أصغر نائب بالبرلمان يطالب بتعديل قانون الإيجار القديم

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات تحفة أوبو Oppo A93 5G.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

سعر خرافي.. تعرف على تكلفة وماركة فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

30 صورة غاية في الندرة لـ بورسعيد عام 1869